الجولة الثانية من المباحثات بين طهران والرياض قريبا.. سفير إيراني يكشف الكثير

نقل موقع "اعتماد أونلاين"، عن سفير إيراني سابق، أن الجولة الثانية من المباحثات السعودية الإيرانية ستعقد خلال الأيام المقبلة، وبمتابعة شخصية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وقال السفير: "دراسة المزاعم السعودية لدعم إيران للحوثيين، والأوضاع في لبنان والعراق وسوريا والبحرين وتدخل الرياض في المفاوضات النووية ستكون من أهم المحاور على جدول أعمال الاجتماع".وأضاف: "الخلافات بين البلدين ليست قليلة، ونحن بحاجة إلى الكثير من الوقت لدراسة تلك الخلافات وإيجاد حل موضوعي لها".وحول دور الصين في تنظيم اللقاء السابق بين البلدين، أشار الدبلوماسي الإيراني إلى أنه "لم يكن للصين أي دور لترتيب اللقاءات، وقد تمت بطلب ومتابعة رئيس الوزراء العراقي".وأكد مصدر عراقي مطلع الثلاثاء الماضي، أن "الأيام الأولى من الشهر الجاري شهدت اجتماعا سريا بين مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين من الرياض وطهران في العاصمة بغداد، وكان بداية مفاوضات جدية بين البلدين".وقال: "الاجتماع كان يتميز بسرية عالية جدا، وتحضيراته أعدت من قبل مكتب رئيس الحكومة العراقية حصرا، دون تدخل أي طرف عراقي آخر".وأكد، أن "تفاصيل الاجتماع كانت وما زالت سرية، لكن نستطيع القول إنها جدية، وإن هناك رغبة من البلدين وبمساعدة عراقية لإنهاء التوتر، خاصة في ما يتعلق باليمن، وملفات أخرى".وتحدث المصدر عن وجود معلومات حول اجتماع جديد قد تحتضنه بغداد خلال الفترة المقبلة.الأزمة اليمنية