24
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بدلاً من لقاح كورونا.. حُقنوا بهذه المادة!
Lebanon 24
24-04-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 140 شخصا تلقوا الثلاثاء الماضي بالخطأ، جرعة من محلول ملحي فيزيولوجي بدلا من لقاح "فايزر" في مدينة إبيرناي الفرنسية.
وأشارت صحيفة "لا بارسيان" الفرنسية التي نشرت الخبر، إلى أن "الخطأ ليس له أي تأثير على صحة المرضى".
وأوضحت، أن "السلطات لم تعلق عن الحادث واكتفت بفتح التحقيق"، فيما يبقى السؤال عن طريقة وصول المصل الفيزيولوجي إلى الحقن بدون إجابة، خاصة وأن لقاح "فايزر – بيونتيك" يفترض أن يخضع لشروط حفظ عالية نظرا لدرجات الحرارة المتدنية جدا المطلوبة لذلك.
وتابعت: "يتكون المصل الفيزيولوجي في الواقع من الماء المالح فقط، كما أنه يستخدم لتطهير الجروح أو مخففا في سياق الحقن".
تابع
الأكثر قراءة
"سخونة تنبعث من الأرض" في منطقة لبنانية.. والبلدية تتحرك
Lebanon 24
"سخونة تنبعث من الأرض" في منطقة لبنانية.. والبلدية تتحرك
20:59 | 2021-04-23
23/04/2021 08:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نوبة قلبية تقتل عسكرياً بـ"قوى الأمن".. والسبب "كسر رتبة"!
Lebanon 24
نوبة قلبية تقتل عسكرياً بـ"قوى الأمن".. والسبب "كسر رتبة"!
20:50 | 2021-04-23
23/04/2021 08:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال بين "العونيين" و"الباسيليين": جبران اخطأ ام اصاب اين وكيف؟
Lebanon 24
سجال بين "العونيين" و"الباسيليين": جبران اخطأ ام اصاب اين وكيف؟
14:00 | 2021-04-23
23/04/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير أمن الدولة: غادة عون ملاك وهذا ما طلبه مني رئيس الجمهورية
Lebanon 24
مدير أمن الدولة: غادة عون ملاك وهذا ما طلبه مني رئيس الجمهورية
06:56 | 2021-04-24
24/04/2021 06:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... كم سجّل مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... كم سجّل مساء اليوم؟
19:51 | 2021-04-23
23/04/2021 07:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-04-24
فصيل فلسطيني يتبنى مسؤولية إطلاق قذائف من غزة على المستوطنات
13:00 | 2021-04-24
بعد فقدان الاتصال بها الأربعاء الماضي...إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة على عمق 850 مترًا
12:30 | 2021-04-24
عراك بين نائبين أوكرانيين بسبب علم روسيا (فيديو)
12:00 | 2021-04-24
ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا.. "صراع الأوكسجين" يشتد في الهند
11:30 | 2021-04-24
الاعتراف بـ"الإبادة الأرمنية" سيوتّر العلاقات الأميركية-التركية.. أردوغان سيرد وهذا السيناريو المنتظر
11:00 | 2021-04-24
بسبب العقوبات الأميركية... نائب إيراني يطالب بمصادرة ممتلكات روحاني وظريف
فيديو
كرات نارية غامضة تظهر في سماء هذه المدينة.. شاهدوا الفيديو المذهل
Lebanon 24
كرات نارية غامضة تظهر في سماء هذه المدينة.. شاهدوا الفيديو المذهل
09:00 | 2021-04-24
24/04/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل والفيديو.. هكذا ضبطت اليونان 4 أطنان حشيش قادمة من لبنان بمساعدة السعودية
Lebanon 24
بالتفاصيل والفيديو.. هكذا ضبطت اليونان 4 أطنان حشيش قادمة من لبنان بمساعدة السعودية
07:34 | 2021-04-24
24/04/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"نابولي" يكتسح "لاتسيو" بخماسية في الدوري الإيطالي (فيديو)
Lebanon 24
"نابولي" يكتسح "لاتسيو" بخماسية في الدوري الإيطالي (فيديو)
23:00 | 2021-04-23
24/04/2021 13:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact