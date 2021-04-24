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عمره 56 عاماً.. وزير يلقى حتفه بحادث مروري مروع

Lebanon 24
24-04-2021 | 09:00
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لقي وزير النقل الأرجنتيني ماريو ميوني مصرعه في حادث مروري في مقاطعة بوينس آيرس مساء أمس الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ميوني (56 عاما) كان يقود سيارته بالقرب من مينة سان أندريس دي جايلز في مقاطعة بوينس آيرس عندما وقع الحادث، وهو في طريق العودة من مدينة روزاريو، حيث شارك في وقت سابق من يوم الجمعة في فعاليات مختلفة مع رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز.

Murió el ministro de Transporte Mario Meoni en un accidente automovilístico a la altura de la ciudad bonaerense de San Andrés de Giles pic.twitter.com/V509kb0N5Q

كان الوزير يسافر بمفرده في سيارة رسمية من مكتبه "فورد مونديو" وكان في طريقه إلى مدينة خونين لرؤية أسرته.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن ميوني فقد السيطرة على السيارة في حوالي الساعة 9:30 مساء ويعتقد أنه اصطدم بسور فانقلبت السيارة. ولا يزال سبب الحادث غير معروف.

وتولى ميوني منصب وزير النقل في حكومة الرئيس فرنانديز في كانون الأول عام 2019.

المصدر: وكالات
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