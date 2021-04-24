بسبب العقوبات الأميركية... نائب إيراني يطالب بمصادرة ممتلكات روحاني وظريف

دعا نائب إيراني إلى مصادرة جميع ممتلكات وأصول فريق التفاوض الإيراني في فيينا، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حال فشل رفع العقوبات المفروضة على إيران.

مهمترین انتقاد به وعده‌های بی‌نتیجه روحانی در برجام، فقدان #ضمانت_اجرایی این ادعاها است. پیشنهاد میشود در مذاکرات #وین، تمام اموال، املاک، داراییها و منازل حسن روحانی، جواد ظریف، عراقچی و سایر مذاکره‌کنندگان درصورت لغو نشدن تحریمها بعنوان وثیقه، توقیف و به نفع ملت به فروش برسد. pic.twitter.com/2XfFUJTfP0

— احسان ارکانی (@ehsanarkani_ir) April 22, 2021

وكتب إحسان أركاني النائب عن مدينة نيشابور الواقعة شمال شرقي البلاد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن "أهم انتقاد يوجه إلى وعود روحاني غير المثمرة حول الاتفاق النووي هو غياب الضامن التنفيذي لهذه الوعود".



وأضاف أنه "يُقترح في محادثات فيينا مصادرة جميع ممتلكات وأصول ومنازل الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، وعباس عراقجي كبير المفاوضين وغيرهم من المفاوضين كضمان، وبيعها لصالح الشعب الإيراني إذا لم يتم رفع العقوبات".



ووجه العديد من المغردين على موقع "تويتر" انتقادات حادة للنائب الإيراني، حيث كتب أحد المسخدمين، مخاطبا النائب إحسان أركاني، قائلا: "أقترح مصادرة ممتلكاتك لصالح الناس لأن وعودك الانتخابية لم يتم الوفاء بها".ليرد عليه النائب، قائلا: "لأنني على عكس حسن روحاني لم أكن معتادًا على تقديم وعود فارغة، لذلك لم أقدم أي وعود انتخابية".