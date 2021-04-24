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عراك بين نائبين أوكرانيين بسبب علم روسيا (فيديو)

Lebanon 24
24-04-2021 | 12:30
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اشتعل شجار تخلله عراك بين نائبين خلال اجتماع المجلس الإقليمي بمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا أمس الجمعة بسبب يافطة عليها صورة لعلم روسيا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه خلال إلقاء النائب يغور أوستينوف من حزب "المنصة المعارضة – من أجل الحياة" كلمة له، اقترب منه سيرغي خلان النائب عن كتلة "التضامن الأوروبي" الموالية للرئيس السابق بيترو بوروشينكو، وحاول تعليق لافتة تحمل عبارة "المتعاون مع الاحتلال" وصورة لعلم روسيا، على رقبته.


ودفع أوستينوف خصمه ليبدأ شجار بينهما، إلى أن تصدى زملاء النائب المعارض لخلان وتمكن أحدهم من إبعاده عن المنصة.

وواصل أوستينوف كلمته، مشددًا على أن مثل هذا السلوك لنائب يعتبر غير مقبول.

 

يذكر أن الأحزاب القومية الأوكرانية تتهم "المنصة المعارضة – من أجل الحياة" بموالاة روسيا، التي تعتبرها "قوة محتلة" لأجزاء من منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد خرجت عن سيطرة كييف بعد انقلاب شباط عام 2014، وكذلك لشبه جزيرة القرم التي صوت سكانها في الاستفتاء العام في مارس من نفس السنة على الانضمام إلى روسيا.

المصدر: روسيا اليوم
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