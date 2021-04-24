الجيش التركي يطلق عملية برية جديدة في العراق

أطلق الجيش التركي عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق.وأفادت صحيفة "صباح" بإنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية.