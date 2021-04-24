عربي-دولي

الجيش التركي يطلق عملية برية جديدة في العراق

Lebanon 24
24-04-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-816242-637548726811606347.jpeg
Doc-P-816242-637548726811606347.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق الجيش التركي عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق.

وأفادت صحيفة "صباح" بإنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية.

المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
الخارجية التركية تستدعي سفير إيران بأنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق
lebanon 24
25/04/2021 08:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية تستدعي السفير الأميركي لدى أنقرة احتجاجاً على تصريحات أميركية عن مقتل 13 تركياً بالعراق (الجزيرة)
lebanon 24
25/04/2021 08:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تشن غارة على جبال كاره في شمال العراق هي الرابعة خلال ساعات (العربية)
lebanon 24
25/04/2021 08:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب العمال الكردستاني يتحدث عن مقتل 30 جنديا تركيا في اشتباكات مسلحة شمال العراق
lebanon 24
25/04/2021 08:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24

تركيا

العراق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-04-25
08:00 | 2021-04-25
07:30 | 2021-04-25
06:08 | 2021-04-25
02:11 | 2021-04-25
01:47 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website