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عربي-دولي
الجيش التركي يطلق عملية برية جديدة في العراق
Lebanon 24
24-04-2021
|
16:30
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أطلق الجيش التركي عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق.
وأفادت صحيفة "صباح" بإنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية.
المصدر: روسيا اليوم
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