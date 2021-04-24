مقتل وإصابة متظاهرين احتجوا على انقطاع الكهرباء في بغداد

قتل متظاهر وجرح نحو تسعة آخرين في تظاهرة خرجت الليلة الماضية بسبب انقطاع الكهرباء جنوبي العاصمة بغداد.



وخرج العشرات من سكان حي الوحدة جنوبي بغداد، في وقت متأخر من الليلة الماضية بتظاهرة احتجاجًا على انقطاع خدمة الكهرباء، لكن القوات الأمنية أطلقت الرصاص عليهم وقتلت أحدهم.

ووفق "روسيا اليوم"، فإن "المتظاهرين رموا القوات الأمنية بالحجارة واعتدوا عليهم بالعصي، مما أدى إلى إصابة بعض عناصرها بجروح".



وقطع المتظاهرون صباح اليوم الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة واسط احتجاجا على مقتل أحدهم.

من جهته قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي: "نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة وأساليبها وسلوكها ذاته، تلكؤ خدمات يستمر لفترة والجماهير تطالب بلا استجابة فتظاهرات لأيام بلا تدخل ثم غضب وردود فعل من القوات الأمنية بالسلاح وقتل ورد فعل غاضب ايضا وتفاقم المشكلة".