عربي-دولي

مقتل وإصابة متظاهرين احتجوا على انقطاع الكهرباء في بغداد

Lebanon 24
24-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-816278-637548796806849382.jpeg
Doc-P-816278-637548796806849382.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قتل متظاهر وجرح نحو تسعة آخرين في تظاهرة خرجت الليلة الماضية بسبب انقطاع الكهرباء جنوبي العاصمة بغداد.

وخرج العشرات من سكان حي الوحدة جنوبي بغداد، في وقت متأخر من الليلة الماضية بتظاهرة احتجاجًا على انقطاع خدمة الكهرباء، لكن القوات الأمنية أطلقت الرصاص عليهم وقتلت أحدهم.

ووفق "روسيا اليوم"، فإن "المتظاهرين رموا القوات الأمنية بالحجارة واعتدوا عليهم بالعصي، مما أدى إلى إصابة بعض عناصرها بجروح".


وقطع المتظاهرون صباح اليوم الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة واسط احتجاجا على مقتل أحدهم.

من جهته قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي: "نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة وأساليبها وسلوكها ذاته، تلكؤ خدمات يستمر لفترة والجماهير تطالب بلا استجابة فتظاهرات لأيام بلا تدخل ثم غضب وردود فعل من القوات الأمنية بالسلاح وقتل ورد فعل غاضب ايضا وتفاقم المشكلة".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-04-25
08:00 | 2021-04-25
07:30 | 2021-04-25
06:08 | 2021-04-25
02:11 | 2021-04-25
01:47 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website