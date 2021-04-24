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وزير الخارجية الإيراني يزور قطر والعراق

Lebanon 24
24-04-2021 | 20:00
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يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قطر والعراق، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية بعد أيام من تقارير عن استضافة بغداد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين لبحث العلاقات المقطوعة بين الخصمين الإقليميين.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، السبت، أن ظريف "سيقوم على رأس وفد بزيارة قطر والعراق الأحد".

 وأوضح أن الجولة تأتي "في إطار تطوير العلاقات الثنائية، ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها"، مشيراً الى أن ظريف سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين البارزين في البلدين.

 وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية بعد أيام من تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحدث عن استضافة بغداد في التاسع من نيسان، لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، في ما وصفته بأنه "أول مباحثات سياسية مهمة" بين البلدين منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران في مطلع العام 2016.

 وأكد مصدر حكومي عراقي وآخر دبلوماسي غربي لوكالة "فرانس برس" حصول الاجتماع الذي أشارت الصحيفة الى أنه سيتبع بلقاء آخر في الأيام المقبلة. ومع هذا، فإن طهران لم تنفِ أو تؤكد حصول هذا اللقاء. 

 غير أن خطيب زاده كرر خلال مؤتمر صحافي في 19 نيسان، ترحيب بلاده بالحوار مع السعودية، وقال: "ما يهم هو أن الجمهورية الإسلامية في إيران لطالما رحبت (بإجراء) مباحثات مع المملكة السعودية، وتعتبر أن ذلك سيكون في صالح شعبَي البلدين والسلام الإقليمي والاستقرار"، مشددا على أن المقاربة الإيرانية "لا تزال مستمرة".

 من جهتها، لم تعلق الرياض رسمياً على التقارير، لكن صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنكليزية، نقلت عن مسؤول سعودي بارز لم تسمه، نفيه حصول مباحثات مع إيران في العراق.

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