بايدن يعترف رسمياً بـ"الإبادة الأرمنية"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن اعترف بصورة رسمية اليوم بتعرض الأرمن للابادة الجماعية في الأمبراطورية العثمانية.

وقال بايدن في بيان: "إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الأمبراطورية العثمانية، والتي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعمائهم في القسطنطينية في 24 نيسان 1915 تمثل إبادة جماعية".

أضاف: "إن الشعب الأميركي يكرم الأرمن الذين لقوا مصرعهم في الإبادة التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل 106 سنوات".