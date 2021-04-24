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بايدن يعترف رسمياً بـ"الإبادة الأرمنية"

Lebanon 24
24-04-2021 | 19:55
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن اعترف بصورة رسمية اليوم بتعرض الأرمن للابادة الجماعية في الأمبراطورية العثمانية.

وقال بايدن في بيان: "إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الأمبراطورية العثمانية، والتي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعمائهم في القسطنطينية في 24 نيسان 1915 تمثل إبادة جماعية".

أضاف: "إن الشعب الأميركي يكرم الأرمن الذين لقوا مصرعهم في الإبادة التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل 106 سنوات".

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