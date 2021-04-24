عربي-دولي

تركيا تستنكر اعتراف بايدن بـ"الإبادة الأرمنية"

Lebanon 24
24-04-2021 | 20:06
A-
A+
Doc-P-816343-637548917704653343.png
Doc-P-816343-637548917704653343.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدانت الرئاسة التركية، اليوم السبت، استخدام الرئيس الأميركي جو بايدن مصطلح "الإبادة الأرمنية" لوصف ما تعرض له الأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، فقد اعتبرت الرئاسة إن "واشنطن رضخت لمطالب جماعات الضغط أثناء إدلائها ببيان الإبادة المزعومة للأرمن".

وقالت: "نشهد يوماً حزينا للغاية في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب اختيارها المساس بتاريخنا المشرف".

من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، عن رفض بلاده لكلام بايدن، وقال: "الكلمات لا تغير التاريخ ولا تكتبه من جديد، لسنا في وضع لنتعلم تاريخنا من غيرنا".

وأضاف: "الانتهازية السياسية أكبر خيانة ضد السلام والعدل، نرفض بشكل كامل هذا البيان الذي أساسه الوحيد الشعبوية".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-04-25
08:00 | 2021-04-25
07:30 | 2021-04-25
06:08 | 2021-04-25
02:11 | 2021-04-25
01:47 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website