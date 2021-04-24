تركيا تستنكر اعتراف بايدن بـ"الإبادة الأرمنية"

أدانت الرئاسة التركية، اليوم السبت، استخدام الرئيس الأميركي جو بايدن مصطلح "الإبادة الأرمنية" لوصف ما تعرض له الأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، فقد اعتبرت الرئاسة إن "واشنطن رضخت لمطالب جماعات الضغط أثناء إدلائها ببيان الإبادة المزعومة للأرمن".

وقالت: "نشهد يوماً حزينا للغاية في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب اختيارها المساس بتاريخنا المشرف".

من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، عن رفض بلاده لكلام بايدن، وقال: "الكلمات لا تغير التاريخ ولا تكتبه من جديد، لسنا في وضع لنتعلم تاريخنا من غيرنا".

وأضاف: "الانتهازية السياسية أكبر خيانة ضد السلام والعدل، نرفض بشكل كامل هذا البيان الذي أساسه الوحيد الشعبوية".