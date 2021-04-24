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بعد اعتراف بايدن رسميا بالإبادة... أرمينيا ترحب وتعتبرها "خطوة نحو الحقيقة"

Lebanon 24
24-04-2021 | 20:18
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ثمن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن في ظل الدولة العثمانية، معتبرا أنه "يوم مهم لجميع الأرمن ويكرم ذكرى ضحايا الإبادة".

وقال باشنيان، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت إنه "يوم مهم لجميع الأرمن.. في أعقاب القرارات التي اتخذها الكونغرس الأميركي في عام 2019، قام الرئيس بايدن بتكريم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن".

وأضاف أن "الولايات المتحدة أظهرت مرة أخرى التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والقيم العالمية".واعترفت الولايات المتحدة اليوم رسميا بوقوع إبادة جماعية بحق الأرمن في ظل حكم الدولة العثمانية، في إجراء من المتوقع أن يلقى انتقاد أنقرة التي تنكر الوقائع التي تعود إلى العام 1915.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ:

"الأرواح التي أزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني"، مضيفا "نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددا".

وأضاف أنه "بداية من نيسان 1915، وباعتقال الدولة العثمانية للمفكرين الأرمينيين وقادة المجتمع في قسطنطينية، تم ترحيل 1.5 مليون أرميني، وقتلهم، ودفعهم لملاقاة حتفهم في حملة إبادة".

وكانت الخارجية الأميركية، أكدت يوم أمس الجمعة 23 نيسان، أن هناك إعلانا مرتقبا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت، بشأن "الإبادة الجماعية" للأرمن .

وقالت الخارجية الأميركية في إيجازها الصحفي، إن هناك إعلانا مرتقبا يوم السبت، بشأن "الإبادة الجماعية للأرمن".

وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية، غالينا بورتر: "فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن، يمكنكم ترقب إعلان غدا".

ورفضت المسؤولة الأميركية الإفصاح عن طبيعة الإعلان المرتقب غدا، بشأن "إبادة الأرمن".

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