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معطيات جديدة تُكشف عن استهداف ناقلة النفط قبالة سوريا

Lebanon 24
24-04-2021 | 22:20
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كشفت التقارير تفاصيل جديدة بشأن استهداف ناقلة النفط قبالة السواحل السورية، مشيرة إلى إن "مقذوفين أصابا الباخرة، أحدهما في مقدمتها والآخر في سطحها، وقد أدى ذلك إلى تضررها".

وكانت وزارة النفط السورية أعلنت، مساء اليوم، أن "حريقاً اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة بانياس، وذلك بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم بطائرة مسيرة، تم تنفيذه من المياه الاقليمية اللبنانية".

ووفقاً للوزارة، فقد تمت السيطرة على الحريق على متن الناقلة، في حين ذكرت شبكة "سكاي نيوز" إن الهجوم على الناقلة أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنها. 

إلى ذلك، نفت وسائل اعلام في طهران أن تكون الناقلة المستهدفة إيرانية، مشيرة إلى أن "الأنباء عن استهداف سفينة إيرانية قبالة سواحل سوريا غير صحيحة".

 

 


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