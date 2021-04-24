"الإشتراكي": لتدخل دولي سريع لوقف تصرفات الاحتلال في القدس

أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:



"يحيي الحزب التقدمي الاشتراكي انتفاضة المقدسيين أبناء فلسطين في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ويكبر فيهم هذا التصميم على منع الاحتلال الاسرائيلي من استكمال مشروع التهويد والتحكم بالمؤسسات والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفرض وقائع جديدة لتغيير هوية القدس ومحو معالمها التاريخية.



إن الحزب التقدمي الاشتراكي إذ يعتبر ما يقوم به العدو الاسرائيلي في القدس هو اعتداء على القيم الانسانية وعلى ركائز القانون الدولي، يدعو إزاء ذلك إلى تدخل سريع من المؤسسات الدولية لوقف تصرفات الاحتلال وردعها، وإلى إطلاق العملية السياسية التي تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مع كامل الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني".