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هزة أرضية تضرب شرق دمشق

Lebanon 24
24-04-2021 | 22:42
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ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 6ر3 درجات على مقياس ريختر شرق دمشق مساء السبت، بحسب ما ذكرت سانا.

وقالت سانا إن "المركز الوطني للرصد الزلزالي أفاد بأن محطات الرصد سجلت هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات على مقياس ريختر وعمق 27 كم تبعد مسافة 21 كم شرق دمشق."
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