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‏حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.. قتلى وجرحى إثر انفجار اسطوانات أوكسيجين

Lebanon 24
25-04-2021 | 01:47
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سقط قتلى وجرحى بعد انفجار اسطوانات أكسجين في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد.
وأدى حريق نتج عن الانفجار إلى فرار مصابين بالفيروس إلى خارج المستشفى.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر طبية في مستشفيات قريبة، فقد لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار.
وأفادت مصادر أخرى بأن حصيلة الضحايا أكبر من ذلك. وذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر من داخل المستشفى، أن الحصيلة هي 21 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.
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