اعتراض مسيّرة مفخّخة حوثية باتجاه جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.



وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.