عربي-دولي

غطرسة النظرة الضيقة!

Lebanon 24
25-04-2021 | 06:08
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كتب طارق الحميد في "الشرق الاوسط": الملاحظ أن التعامل الأميركي - الأوروبي مع الملف النووي الإيراني، أو قضايا المنطقة، أو قرار إدانة الأتراك (العثمانيين) لإبادة الأرمن، لا ينطلق من الوقائع على الأرض، أو قيم حقيقية، بل وفق معطيات داخلية، ونتاج شعارات ومصالح حزبية ضيقة.

 

إدارة بايدن، واليسار من خلفها، وكذلك بأوروبا، لا يتعاملون مع طهران وفقاً للوقائع التي تقول إن المشروع الإيراني، وبنص الدستور، هو مشروع توسعي، ويؤكد ذلك توغل طهران في أربع عواصم عربية عبر ميليشيات إرهابية تسفك الدماء وتهدم الدولة.

 

خذ قصة إبادة الأرمن كمؤشر على الانتقائية والحلول بدوافع داخلية، وليس نتاج قيم، والحديث هنا ليس للانتقاص من جريمة الإبادة، ولا دفاعاً عن تركيا وإنما لتتضح الصورة.

 

مثلاً، لماذا تتم إدانة الأتراك الآن بجريمة وقعت في 1915، ولا تتم إدانة الاستعمار الإنكليزي والفرنسي؟ ماذا عن إبادة الهنود الأميركيين، وسكان أستراليا الأصليين؟

 

وعليه، فإن الحلول الغربية، وتحديداً الأميركية، هي بدوافع داخلية، وليس وفقاً للواقع، أو المسطرة القيمية. يحدث ذلك بالتعامل مع إيران نووياً، وتوسعياً في المنطقة، وكذلك بملف التسليح، وانتشار الميليشيات الإيرانية، وذلك تنفيذاً لأجندة باراك أوباما.

 

أجندة أوباما المؤدلج هي التي أشعلت جذوة اليسار الجديد بأميركا والغرب، وكسرت التابو من أجل دمج إيران بالمجتمع الدولي في تجاهل للواقع، واستجابة لآيديولوجيا صرفة تحولت إلى عقيدة سياسية تخدم مصالح حزبية ضيقة.

 

وهنا مثال آخر على التعامل مع العالم انطلاقاً من مصالح داخلية ضيقة، وهو الانسحاب الكارثي من أفغانستان، رغم تحذيرات الأمنيين والعسكريين بواشنطن. وربما بعده انسحاب من العراق ينتج عنه انسحاب التحالف الدولي وبالتالي تسليم العراق بشكل كامل لإيران!

 

يحدث كل ذلك لأن أميركا والغرب لا يتعاملون مع الأزمات والقضايا انطلاقاً من المعطيات على الأرض، وإنما وفق نظرة داخلية ضيقة، وغرور وغطرسة أميركية بقضايا مختلفة، رأيناها بتجاهل ما بعد مرحلة «الجهاد» في أفغانستان، وكذلك باليوم التالي لاحتلال العراق، مروراً بأخطاء ما عرف زوراً بالربيع العربي، وإلى التعامل مع إيران الآن.

المصدر: الشرق الأوسط
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