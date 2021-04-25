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فاجعة في بغداد خلفت قتلى وجرحى.. شاهدوا لحظة انفجار أسطوانات الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب (فيديو)

Lebanon 24
25-04-2021 | 07:30
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه لحظة انفجار اسطوانات الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب في العاصة العراقية بغداد، والذي خلف عشرات القتلى والمصابين.

 

وتظهر، في مقطع الفيديو، ألسنة اللهب خلال اشتعال المستشفى، كما يظهر الانفجار واضحا برفقة دويه الذي كان مسموعا في محيط المستشفى.

 

لحظة انفجار اسطوانات الاوكسجين في #مستشفى_ابن_الخطيب لمصابي كورونا في #بغداد #العراق وانتشال ٢٤ جثة مع وجود عشرات حالات الاختناق !! pic.twitter.com/Wx91FcvDye

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بإخلاء المرضى واخماده.

 

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق بمقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي جنوب شرقي بغداد.

 

وكشف مصدر طبي من المستشفى لـ"سبوتنيك"، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 55 قتيلا ًإثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار قناني الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

 

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد، ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.

المصدر: سبوتنيك
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