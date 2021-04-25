"الغضب الأميركي" من أردوغان.. ما سرّ اعتراف بايدن بـ"الإبادة"؟!

وبحسب ما ذكر موقع "الحرة"، فقد اعتبرت شبكة " إن بي سي نيوز" الأميركية أنّ ذلك يظهر كيف تراجع وضع أنقرة كأحد أقرب حلفاء أميركا الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط.وتتساءل الشبكة في مقال: "ما سر تعامل بايدن مع إردوغان بمثل هذا "التعالي السياسي" الواضح حسب تعبيرها، والأهم من ذلك، لماذا يفي بايدن بوعده في حملته الانتخابية بالاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية، في حين لم يفعل أي من أسلافه في البيت الأبيض ذلك بمجرد توليهم الرئاسة؟".بايدن، بطبيعة الحال، وبحسب "إن بي سي نيوز"، يدرك ببساطة أنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، يحتاج إردوغان إلى الولايات المتحدة أكثر من حاجة واشنطن له.ويضيف أنّه بناء على ذلك، يستخدم بايدن هذه النافذة كأداة، على أمل تصحيح بعض من سلوك إردوغان، بما في ذلك أفعاله المناهضة للديمقراطية وعلاقاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويرى المقال أنّ جوهر القضية الآن ليس أن بايدن غاضب من إردوغان، بل أن الحكومة الأميركية بأكملها تقريباً غاضبة منه. ويرى كثيرون داخل الإدارة وخارجها أن إردوغان "حاكم مستبد" يشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة إقليمياً، "ففي السابق، كانت تركيا ذات يوم منارة للديمقراطية بين الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلا أن حملة إردوغان الصارمة على الانتخابات النزيهة وحرية التعبير واستقلال القضاء صدمت الأميركيين"، وفقاً للمقال.ويضيف المقال أنّ "تركيا كانت ذات يوم دعامة أمل لمجتمع مفتوح وحديث ذو أغلبية مسلمة، إلا أن المحافظة الاجتماعية التي يتبعها إردوغان وتكتيكاته الشعبوية القومية تقود البلاد نحو التعصب والاستقطاب المجتمعي".وفي عهد إردوغان باتت تركيا تتشاجر بشكل روتيني مع حلف شمال الأطلسي، فيما كانت في الماضي منحازة استراتيجياً إلى الغرب، وفقاً للمقال نفسه.ويشير المقال إلى أنّه "وعلى عكس صداقتها الجيدة مع اللاعبين المهمين في الشرق الأوسط مثل إسرائيل، توجهت أنقرة في عهد إردوغان نحو حركات الإسلام السياسي مثل "حماس"، وأحرقت بذلك جسورا إقليمية مهمة".ولا تتوفر لإردوغان خيارات تساعده في استيعاب إدارة بايدن. ومع تراجع شعبيته في الداخل، من غير المرجح أن يوافق على تخفيف سيطرته الاستبدادية على المجتمع التركي.وفي الخارج، فإنّ إردوغان منغمس بشكل كبير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإذا أعاد إردوغان منظومة "سي-400" إلى روسيا، فقد يفرض بوتين على الفور عقوبات تجارية وسياحية تستهدف الاقتصاد التركي المتداعي ويزيد من تآكل قاعدة دعم إردوغان.وبإعلانه هذا الموقف التاريخي، بات بايدن أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1.5 مليون أرمني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه "إبادة"، مع الإشارة إلى أن أكثر من 20 دولة اعترفت رسمياً بهذه "الإبادة".