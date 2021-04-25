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استقالة رئيس وزراء أرمينيا لإجراء انتخابات نيابية

Lebanon 24
25-04-2021 | 11:00
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أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في خطاب عبر التلفزيون، اليوم الأحد، أنه قدّم استقالته من منصبه، لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وأضاف باشينيان: "لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية غير دورية في البلاد يوم 20 حزيران، أقدم اليوم استقالتي".


وفي وقت سابق، أعلن باشينيان، أنّ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، ستجري في 20 حزيران عام 2021، وأشار إلى أنه سيستقيل رسميا من منصبه في نيسان، لبدء آلية حل البرلمان لكنه سيواصل قيادة الحكومة حتى نهاية الانتخابات، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

ووفقاً لتشريعات الانتخابية في أرمينيا، يتم إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية، ليس قبل مرور 30 يوماً، وليس بعد 45 يوماً بعد حل البرلمان. ويمكن إطلاق آلية حل البرلمان رسميا بعد الاستقالة. وسيعتبر البرلمان بمثابة المحلول، إذا لم يتمكن النواب من انتخاب رئيس الحكومة خلال أسبوعين.

المصدر: روسيا اليوم
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