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العراق يعلن الحداد الوطني 3 أيام

Lebanon 24
25-04-2021 | 13:19
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أعلن العراق فجر اليوم الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح قتلى سقطوا في حريق ضخم اندلع في وحدة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفى ببغداد، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان، أنه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب وأسفر بحسب حصيلة أولية غير رسمية عن 23 قتيلا على الأقل، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد، وأمر ب "إعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث"، معتبرا ما حصل "هو مس بالأمن القومي العراقي".

 

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق إلى 82 قتيلا و110 جرحى، بحسب ما نقلت وكالة "فرنس برس".

وقالت أطباء ورجال الدفاع المدني، أن الضحايا كانوا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي عندما انفجرت اسطوانات اوكسجين متسببة بالحريق.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 58 شخصا.

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