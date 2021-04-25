عربي-دولي

"إيران قد تهاجم مفاعل ديمونا النووي من اليمن"... هذا ما كشفه خبير إسرائيلي

Lebanon 24
25-04-2021 | 16:00
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نقلت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، عن خبير عسكري في البلاد قوله، إن إيران قد تهاجم مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي من اليمن وليس من سوريا.

وذكر الخبير العسكري الإسرائيلي، أمير بار شالوم، أن الكثيرين من الإسرائيليين اعتقدوا أن سيناريو الانتقام الإيراني قد تحقق من خلال استهداف مفاعل ديمونا بالصاروخ السوري، ويدل على ذلك تجربة الاعتراض الفاشل، والصمت الإسرائيلي لساعات طويلة.

وأكد شالوم للموقع الإلكتروني العبري "زمن إسرائيل"، أن مهاجمة هدف استراتيجي إسرائيلي من داخل سوريا سيؤدي لأضرار جسيمة، ليس للحكومة السورية فحسب، ولكن أيضا للأهداف الإيرانية، حيث تدرك إيران أن تكلفة مهاجمة سوريا قد تكون أكبر بكثير من الفائدة، وتعرض المواقع العسكرية السورية للخطر.

ورجح الخبير الإسرائيلي أن قرار مهاجمة مفاعل ديمونا الإسرائيلي سيكون من اليمن، وليس من سوريا، بدعوى أن إيران نشرت بطاريات صواريخ أرض-أرض دقيقة في اليمن، بجانب أسراب من الطائرات دون طيار الانتحارية.
المصدر: سبوتنيك
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