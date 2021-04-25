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عربي-دولي
200 قتيل في اثيوبيا... وهذه هي الاسباب
Lebanon 24
25-04-2021
|
16:30
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كشف المسؤول المعني بالتحقيق في الشكاوى بالحكومة الإثيوبية، الأحد، عن حصيلة قتلى الاشتباكات التي وقعت هذا الشهر بين أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد، أورومو وأمهرة.
وقال إندال هايلي، كبير محقق الشكاوى في إثيوبيا، إن أن عدد القتلى بالاشتباكات في منطقة أمهرة بشمال البلاد، قد يصل إلى 200 قتيل، ارتفاعا من التقارير السابقة عن 50 على الأقل.
ونقلت "رويترز" عن هايلي قوله: "وفقا للمعلومات التي أبلغنا بها النازحون، فإننا نقدر أن ما يصل إلى 200 شخص ربما لقوا حتفهم من المنطقتين، لكننا ما زلنا بحاجة للتحقق من العدد".
ومن جانبهم، قال سكان ومسؤولون في منطقة أوروميا، وهي منطقة في أمهرة يسكنها غالبية من عرق الأورومو، وبلدة أتاي إن اشتباكات دامية وقعت في المنطقة في 16 نيسان الجاري.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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