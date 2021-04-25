هل تنعقد القمة الروسية الاميركية في حزيران المقبل؟

صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأن القمة الروسية الأمريكية، قد تنعقد في حزيران مؤكدا على وجود موعد مبدئي.وقال أوشاكوف على قناة "روسيا1" ردا على سؤال حول الموعد المتوقع لاجتماع القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن: "في حزيران، يوجد موعد محدد".وردا على سؤال حول ما إذا كان التحضير جار للقمة المحتملة قال أوشاكوف: "ليس بعد، ولكن تم استلام الإشارة، وسنرى. سنتخذ قرارًا بالطبع اعتمادا على العديد من العوامل".وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة بينهما في دولة ثالثة.