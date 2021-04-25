كورونا ينهي العام الدراسي في مصر

علنت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الأحد، أن العام الدراسي الحالي ينتهي في 30 نيسان الجاري.وقالت الوازرة في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك: "تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية".وأوضح البيان أن الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري سوف تجرى في أيام 26، 27، 28، وفقا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وذكرت الوزارة أنه سيتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختيارياً وعلى أن تقوم الدولة بجميع الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.وفيما يتعلق بالمدارس الدولية، أوضح البيان أنها سوف تستكمل الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقا، مشيرا إلى منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.وأشارت الوزارة إلى أنها ستنشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الاسبوع.وأعربت الوزارة عن "امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا بعد أن استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة وأتموا قدرا مناسبا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم".وفي الختام حرصت الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.