عربي-دولي

لافروف يهدد واشنطن: موسكو مستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة

Lebanon 24
25-04-2021 | 16:25
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو مستعدة لاتخاذ تدابير جوابية جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في التصعيد.

وأضاف لافروف، في مقابلة تلفزيونية: "تم قول كل شيء في رد فعلنا على الخطوات غير الودية الأخيرة من جانب الأميركيين. قمنا بالإعلان عن كافة التدابير والإجراءات التي اتخذناها، وما زلنا مستعدين لاتخاذها إذا استمر التصعيد".

ونوه لافروف بأن، موسكو ردت بشكل إيجابي على اقتراح واشنطن بعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي وجو بايدن، وهي الآن تدرس إمكانية تحقيق ذلك.

وقال الوزير: "في الوقت نفسه، وبتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، قمت بالإشارة إلى اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن بعقد قمة، وأنه تم النظر إليها بشكل إيجابي، وتجري دراستها الآن".

المصدر: روسيا اليوم
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