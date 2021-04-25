اليونان توضح: قلنا جلياً موقفنا من أنقرة.. "لا تنازلات"

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الأحد، أن بلاده لن تقدم تنازلات بشأن النزاع على السيادة في البحر المتوسط مع تركيا وقضايا أخرى.
وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه عبر "تويتر"، "يجب ألا يكون هناك أوهام لدى أي شخص بأن اليونان يمكنها إلغاء حقوقها بناء على القانون الدولي والمعاهدات القائمة".
وأضاف: "لا يمكننا تقديم تنازلات.. لقد أوضحت هذا أثناء زيارتي لتركيا".
وتحول مؤتمر صحفي مشترك بين المسؤول اليوناني ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في العاصمة التركية خلال تلك الزيارة إلى سجال على الهواء، وتبادل حاد للاتهامات بين الجانبين.
أول زيارة
وكانت زيارة ديندياس هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية يوناني لتركيا منذ عام 2015، وأتت في إطار مسعى لإيجاد أرضية مشتركة من أجل التوصل إلى جدول أعمال إيجابي للمناقشات مع أنقرة.