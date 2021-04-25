حزب تركي معارض يطالب الحكومة الاعتراف بـ"إبادة الأرمن"

عقب اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن السبت بأن مذبحة الأرمن التي ارتُكبت على يد السلطنة العثمانية في عام 1915 كانت "إبادة جماعية"، نشر "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد في تركيا بياناً طالب فيه الحكومة التركية الاعتراف بـ "المذبحة".



وعلى عكس بيان "حزب الشعوب الديمقراطي"، رفضت بقية أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم في تركيا بيان بايدن الذي اعترف فيها بالإبادة الجماعية.ونص بيان "حزب الشعوب الديمقراطي" على أن "إبادة جماعية" للأرمن حدثت على الأراضي التركية" مطالباً بـ"العدالة"، حيث ذكر البيان: "حدثت الإبادة الجماعية للأرمن في هذه الأراضي، ويجب إقامة العدالة في هذه الأراضي".

وأشار بيان "حزب الشعوب الديمقراطي" إلى أن تركيا لم تواجه الإبادة الأرمنية، وأن "هذه الجريمة تكررت لأنها لم تواجَه، وامتدت إلى اليوم، ومرت الجريمة الكبرى بلا عقاب، والتمييز وجرائم الكراهية أصبحت شائعة".



وعلى صعيد متصل، طالب فرع إسطنبول لجمعية "حقوق الإنسان التركية" بوقف إنكار المذبحة الأرمنية.

وجاء في بيان للجمعية أن "إنكار المذبحة، هو استمرارية للمذبحة"، وأضاف: "أنهوا الإنكار، واقبلوا الجريمة بجميع نتائجها الحقوقية".



من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن بيان بايدن "يشوه الحقائق التاريخية ولن يقبله ضمير الشعب التركي، وسوف يفتح جرحاً عميقاً يقوض الصداقة والثقة المتبادلة بيننا"، مشيرة إلى أنها ترفض وتستنكر البيان "بأشد العبارات".



بدوره، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أطرافاً ثالثة" بالتدخل في شؤون بلاده، وقال في رسالة بعث بها السبت إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول: "لا أحد يستفيد من تسييس أطراف ثالثة للجدل - الذي ينبغي أن يتولاه مؤرخون - وتحويله أداة تدخل ضد تركيا".