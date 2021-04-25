عربي-دولي

حزب تركي معارض يطالب الحكومة الاعتراف بـ"إبادة الأرمن"

Lebanon 24
25-04-2021 | 23:59
A-
A+
Doc-P-816633-637549684177623223.jpg
Doc-P-816633-637549684177623223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عقب اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن السبت بأن مذبحة الأرمن التي ارتُكبت على يد السلطنة العثمانية في عام 1915 كانت "إبادة جماعية"، نشر "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد في تركيا بياناً طالب فيه الحكومة التركية الاعتراف بـ "المذبحة".


وعلى عكس بيان "حزب الشعوب الديمقراطي"، رفضت بقية أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم في تركيا بيان بايدن الذي اعترف فيها بالإبادة الجماعية.

ونص بيان "حزب الشعوب الديمقراطي" على أن "إبادة جماعية" للأرمن حدثت على الأراضي التركية" مطالباً بـ"العدالة"، حيث ذكر البيان: "حدثت الإبادة الجماعية للأرمن في هذه الأراضي، ويجب إقامة العدالة في هذه الأراضي".

وأشار بيان "حزب الشعوب الديمقراطي" إلى أن تركيا لم تواجه الإبادة الأرمنية، وأن "هذه الجريمة تكررت لأنها لم تواجَه، وامتدت إلى اليوم، ومرت الجريمة الكبرى بلا عقاب، والتمييز وجرائم الكراهية أصبحت شائعة".


وعلى صعيد متصل، طالب فرع إسطنبول لجمعية "حقوق الإنسان التركية" بوقف إنكار المذبحة الأرمنية.

وجاء في بيان للجمعية أن "إنكار المذبحة، هو استمرارية للمذبحة"، وأضاف: "أنهوا الإنكار، واقبلوا الجريمة بجميع نتائجها الحقوقية".

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن بيان بايدن "يشوه الحقائق التاريخية ولن يقبله ضمير الشعب التركي، وسوف يفتح جرحاً عميقاً يقوض الصداقة والثقة المتبادلة بيننا"، مشيرة إلى أنها ترفض وتستنكر البيان "بأشد العبارات".

بدوره، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أطرافاً ثالثة" بالتدخل في شؤون بلاده، وقال في رسالة بعث بها السبت إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول: "لا أحد يستفيد من تسييس أطراف ثالثة للجدل - الذي ينبغي أن يتولاه مؤرخون - وتحويله أداة تدخل ضد تركيا".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:37 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-04-25
23:23 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website