عربي-دولي

بايدن: مصممون على مساعدة الهند في التصدي لوباء كورونا

Lebanon 24
25-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-816699-637549885125252230.jpg
Doc-P-816699-637549885125252230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ان الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مثلما ساعدت الهند الأميركيين عندما كانت المستشفيات الأميركية تئن في وقت سابق تحت وطأة الوباء.
  
وقال بايدن عبر "تويتر": "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدة الهند في وقت الحاجة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:37 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-25
23:30 | 2021-04-25
23:23 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website