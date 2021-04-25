بعد حريق "ابن الخطيب".. الطيب يؤكد تضامن الأزهر مع العراقيين

أعلن شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، الأحد، استعداد الأزهر "بكافة قطاعاته الطبية، في المساهمة في رفع المعاناة" عن ضحايا حدث الحريق الذي اندلع في مستشفى مخصص لمرضى كورونا في العراق.وارتفع عدد ضحايا حريق "مستشفى ابن الخطيب" في العاصمة العراقية بغداد، إلى 82 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 110.وقال شيخ الأزهر في منشور على فيسبوك: "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا، وأؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل".وأكد الإمام الأكبر أحمد الطيب "استعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطبية في المساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا المصابين في هذا الحادث الأليم".وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا، معتبرة ما حصل "يعتبر مساً بالأمن القومي العراقي".