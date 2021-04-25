عربي-دولي

بعد حريق "ابن الخطيب".. الطيب يؤكد تضامن الأزهر مع العراقيين

Lebanon 24
25-04-2021 | 23:23
A-
A+
Doc-P-816704-637549898953475977.jpg
Doc-P-816704-637549898953475977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، الأحد، استعداد الأزهر "بكافة قطاعاته الطبية، في المساهمة في رفع المعاناة" عن ضحايا حدث الحريق الذي اندلع في مستشفى مخصص لمرضى كورونا في العراق.

وارتفع عدد ضحايا حريق "مستشفى ابن الخطيب" في العاصمة العراقية بغداد، إلى 82 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 110.

وقال شيخ الأزهر في منشور على فيسبوك: "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا، وأؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل".

وأكد الإمام الأكبر أحمد الطيب "استعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطبية في المساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا المصابين في هذا الحادث الأليم".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا، معتبرة ما حصل "يعتبر مساً بالأمن القومي العراقي". 

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:37 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-25
23:30 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website