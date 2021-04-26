عربي-دولي

وزير كبير سابق يتنبأ بـ"ربيع عربي ثان".. لهذه الأسباب (فيديو)

Lebanon 24
26-04-2021 | 09:00
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تنبأ وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، بـ"ربيع عربي ثان" في المنطقة العربية، شبيه بـ"الربيع العربي الأول".

ولفت يوسف بن علوي، إلى أن هناك ظروفا مهيأة لاندلاع "ربيع عربي ثان" في المنطقة العربية بشكل عام، "شبيه بالربيع العربي الأول" من خلال "تلبيق النار".

وقال بن علوي: "ربما ربيع واحد ما يكفيها..في مسألة التشبيه كيف كان الربيع الأول..وهل الآن تغير الأمر ويحتاج إلى ربيع ثاني".

وأشار إلى وجود إشارات عن احتمالية "ربيع عربي ثان".

كما أعرب عن قلقه من المستقبل، على "طبيعة الذي حصل في العام 2011، لافتا إلى أنه بمجرد ما يحصل، فهذه مشكلة، والحديث عن كل العالم العربي".

وأقال السلطان العماني، هيثم بن طارق، الوزير المخضرم بن علوي بعد أشهر من توليه سدة الحكم، وكشف الدبلوماسي العماني أن السلطان الذي كرمه ويرتبط به بعلاقة وثيقة قال له يومها: "يجب أن ترتاح من العمل، وستظل معنا".

المصدر: روسيا اليوم
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