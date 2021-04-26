عربي-دولي

صور أقمار صناعية تكشف سبب "الانفجار الغامض في إسرائيل".. اندلاع نيران وأوراق شجر محترقة

Lebanon 24
26-04-2021 | 09:30
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خلصت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن محلل وصور للأقمار الصناعية، إلى أن الانفجار الغامض الذي دوى مؤخرا وسط إسرائيل وقع خلال اختبار محرك صاروخي في موقع عسكري سري.

ونقلت الوكالة عن جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، قوله إن الدخان واللهب الذي تم تصويره في 20 نيسان ناتج على ما يبدو عن اختبار محرك صاروخي، موضحا أن تلك اللقطات تشبه إلى حد كبير صور اختبارات مماثلة أخرى.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن صورا من الأقمار الصناعية التقطتها شركة Planet Labs وثقت آثار اندلاع نيران وأوراق شجر محترقة في موقع معروف لاختبار الصواريخ في قاعدة سدوت ميتشا الجوية، لكن دون وجود مؤشرات على تعرض المباني المحيطة لأي ضرر.

ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على الموضوع بطلب من الوكالة.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شركة "تاومر" المملوكة للحكومة إعلانها أن الانفجار حصل خلال "اختبار محكوم دون ظروف استثنائية".

ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن الحادث الغامض جاء في ظل إعلان إسرائيل والولايات المتحدة في فبراير الماضي عن بدئهما بالعمل على تطوير جيل جديد من الصواريخ الاعتراضية المعروفة بـ"أرو-4".

واستدعى هذا الانفجار اهتماما دوليا واسعا، خاصة وأنه جاء على خلفية التصعيد الحاد من حدة التوترات في المنطقة بين إسرائيل وإيران.
المصدر: وكالات
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