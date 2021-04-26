ظريف في بغداد على رأس وفد سياسي ايراني بعد زيارة قطر

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة العراقية بغداد اليوم على رأس وفد سياسي في ختام زيارته لدولة قطر.وزيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق تستغرق يومين، حيث سيجتمع خلالها مع كبار المسؤولين العراقيين على ما اعانت وكالة الانباء الايرانية (ارنا).واعلن الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أمس إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيبحث مع المسؤولين العراقيين ملفات التعاون الثاني وتطوير العلاقات بين البلدين القضايا الأخيرة في المنطقة دفعت وسائل الإعلام العراقية والإقليمية، وكذلك المراقبين السياسيين العراقيين، إلى متابعة زيارة ظريف باهتمام بالغ، فإلى جانب التطورات في المنطقة، كان موضوع التكهنات بأن العراق يتوسط بين إيران والسعودية لحل الخلاف، على رأس اهتمام وسائل الاعلام لهذه الزيارة.وناقش ظريف مع المسؤولين القطريين قبل وصوله إلى العراق قضايا إقليمية مهمة، فضلا عن محادثات إيران مع مجموعة 4 + 1.وتستغرق زيارة ظريف للعراق يومين، ومن المقرر أن يلتقي ايضا بالمسؤولين في إقليم كردستان العراق .