عربي-دولي

"لتتكدس الجثث بالآلاف".. ما حقيقة هذه التصريحات لجونسون؟

Lebanon 24
26-04-2021 | 12:14
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نفى وزير بريطاني بشكل قاطع صحة تقرير ذكر أن رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، صرح بأنه يفضل أن "تتكدس الجثث بالآلاف" على أن يأمر بإغلاق اقتصادي ثالث لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في حديثه لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الاثنين: "هذا ليس صحيحا لقد نفاه الجميع فعليا وبشكل قاطع"، مضيفا أن جونسون يركز اهتمامه على التصدي للجائحة. وأوضح: "دخلنا مرحلة كوميدية من قصص النميمة والثرثرة. مصادر لم يتم الكشف عن أسمائها تنقل عن مستشارين لم يتم الكشف عنهم يتحدثون عن أحداث غير محددة، انظروا ليس هناك أي شيء جاد في هذا الأمر".

ويواجه جونسون سلسلة من المزاعم في الصحف بدءا من معالجته المرتبكة لأزمة كورونا في بدايتها إلى تساؤلات بشأن تمويل تجديد شقته الرسمية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر لم تحددها قولها إن جونسون قال أمام اجتماع في داونينغ ستريت في تشرين الأول الماضي: "لا مزيد من عمليات الإغلاق... لتتكدس الجثث بالآلاف"، مستخدما لفظا نابيا في وصف عمليات الإغلاق.
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