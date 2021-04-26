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فعاليته تزيد على 90%.. إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في تركيا

Lebanon 24
26-04-2021 | 13:03
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة تركية لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" في تركيا.

ولقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 60 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

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