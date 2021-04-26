عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يحدد أنواع اللقاحات التي تخول أصحابها دخول أوروبا

Lebanon 24
26-04-2021 | 16:30
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صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن السياح الذين تلقوا لقاحات ضد "كورونا" سيسمح لهم دخول دول الاتحاد الأوروبي.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن السياح الذين تم تطعيمهم ضد فيروس "كورونا" بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية سيتمكنون من دخول دول الاتحاد.

وأوضحت فون دير لاين لصحيفة "نيويورك تايمز": "هناك شيء واحد واضح: جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستقبل دون قيد أو شرط كل أولئك الذين تم تطعيمهم بالأدوية المعتمدة من EMA".
ولم تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية بالضبط متى يمكن استئناف الرحلات وتفاصيل أخرى.

يشير المنشور إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وبشكل إفرادي قد تظل تحتفظ بالحق في فرض قيود أكثر صرامة. على وجه الخصوص، قد لا تسمح بعض الدول لمواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي بزيارة الاتحاد أو قد تفرض الحجر الصحي حتى للأشخاص الذين يحملون شهادات التطعيم.

وحتى الآن، تم السماح بأربعة لقاحات ضد فيروس كورونا في سوق الاتحاد الأوروبي: Pfizer / BioNTech Moderna ،AstraZeneca وJohnson& Johnson
يخضع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لإجراءات مراجعة تدريجية منذ 4 اذار في وكالة الأدوية الأوروبية EMA، التي توافق على استخدام اللقاحات في السوق الأوروبية.

وفي وقت سابق أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها في أن يتم إجراء تقييم "سبوتنيك V" بشكل أسرع، لكن موعد الموافقة على اللقاح لم يعلن بعد. وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع الموافقة على اللقاح الروسي، إذا لم تكن هناك صعوبات، في ايار. 
المصدر: سبوتنيك
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