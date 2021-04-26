الاتحاد الأوروبي يقاضي "أسترازينيكا"

قالت المفوضية الأوروبية الاثنين إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة "أسترازينيكا" لعدم احترامها عقد توريد لقاحات COVID-19 وعدم وجود خطة "موثوقة" لضمان التسليم في الوقت المناسب.



وقال المتحدث باسم الاتحاد في مؤتمر صحفي إن "المفوضية بدأت يوم الجمعة الماضي إجراءات قانونية ضد أسترازينيكا"، مشيرا إلى دعم جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 هذه الخطوة.