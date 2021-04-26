تغريم رئيس وزراء 190 دولارا لعدم وضعه كمامة!

غرم رئيس وزراء تايلاند اليوم لعدم وضعه كمامة بعدما دخلت قيود جدية لمكافحة وباء كوفيد-19 حيز التنفيذ في محاولة لوقف تفشي المرض المتسارع في البلاد، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وأصبح وضع الكمامة الآن أمرا إلزاميا في الأماكن العامة في 49 مقاطعة وفي العاصمة بانكوك حيث تم تحديد أحدث بؤرة للفيروس في إحدى المناطق المعروفة بالحياة الليلية الصاخبة.



وفي بعض المناطق، تفرض غرامة على المخالفين مقدارها 20 ألف بات (640 دولارا).



وبعد انتشار صورة لرئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا من دون كمامة وهو يحضر اجتماعا على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، قال حاكم بانكوك إنه تم تغريم رئيس الوزراء 6000 بات (190 دولارا).



وكتب حاكم بانكوك أسوين كوانموانغ على "فايسبوك": "بصفتي حاكم بانكوك، قدمت شكوى ضد رئيس الوزراء الذي قبل دفع الغرامة".



وسجلت البلاد زهاء 2048 إصابة جديدة اليوم. وفي اليوم السابق، سجلت تايلاند أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد بالوباء بلغت 11 شخصا.



وبالإضافة إلى إلزامية وضع الكمامة، أغلقت السلطات في العاصمة مجموعة كبيرة من الأماكن بما فيها دور السينما والمتنزهات والصالات الرياضية والمسابح والمنتجعات الصحية ودور الحضانة.