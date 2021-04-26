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"نعيش فترة زمنية مهمة"... روحاني: هناك تطورات ملموسة في اجتماعات فيينا

Lebanon 24
26-04-2021 | 17:40
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أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن "طهران تخوض المفاوضات النووية من منطلق قوة، وأن هناك تطورات ملموسة في اجتماعات فيينا".

وقال روحاني: "كل الأطراف تدعو إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة علينا، لاسيما الولايات المتحدة نفسها".

وأضاف: "نعيش فترة زمنية مهمة.. مهمة".
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