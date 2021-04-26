"نعيش فترة زمنية مهمة"... روحاني: هناك تطورات ملموسة في اجتماعات فيينا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن "طهران تخوض المفاوضات النووية من منطلق قوة، وأن هناك تطورات ملموسة في اجتماعات فيينا".وقال روحاني: "كل الأطراف تدعو إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة علينا، لاسيما الولايات المتحدة نفسها".وأضاف: "نعيش فترة زمنية مهمة.. مهمة".