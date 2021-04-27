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الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير زورق مفخّخ ومسيّر قبالة ينبع

Lebanon 24
27-04-2021 | 06:45
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخّخ ومسيّر عن بعد في مياه البحر الأحمر قبالة ينبع شرقي المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، بأنّه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (06:40) من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح العميد المالكي، أنّ "الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك".

وأضاف أن "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها"، مؤكداً أن "وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية". 

المصدر: واس
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