المتحدث باسم الكرملين: بوتين لن يناقش مع زيلينسكي الصراع شرقي أوكرانيا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فقط مشاكل العلاقات الثنائية، وليس الصراع شرقي أوكرانيا.وقال بيسكوف: "لقد أوضح الرئيس موقفه من مبادرة الحوار ومن المحتوى المحتمل لمثل هذا الحوار، بحيث لا يمكن له إلا أن يتعلق بمشاكل العلاقات الثنائية. أي أن مثل هذا الحوار لا يمكن أن ينطلق من هدف إيجاد تسوية للصراع جنوب شرقي أوكرانيا".وأضاف بيسكوف إن افضل خطوة بالنسبة لكييف هي إجراء حوار مع الجمهوريتين لوغانسك ودونيتسك وتنفيذ اتفاقيات مينسك.هذا وكان زيلينسكي في كلمته عن الوضع الأمني، قد دعا في وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، للقاء في "أي مكان في دونباس الأوكرانية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يريد استعادة العلاقات مع روسيا، فإن موسكو ترحب به من أجل ذلك بالتأكيد.