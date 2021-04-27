ملاكم أردني يفارق الحياة بعد إصابته خلال بطولة العالم للشباب

توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب، راشد صويصات، في بولندا، متأثراً بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان لها، اليوم الثلاثاء.وتعرض صويصات للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغراماً، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.بدورها، أعربت اللجنة ممثلة برئيسها الأمير فيصل بن الحسين، وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، عن "حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة اللاعب".