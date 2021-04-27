"بيل غيتس" حذر مبكراً من كورونا.. والآن يتوقع موعد النهاية!

قبل انتشار وباء كورونا ببضعة أشهر، كان الملياردير مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، من أوائل من توقع انتشار وباء قاتل في العالم، وهو ما كان موضع استفهام حول هذه القدرة العجيبة من التوقع، لكن مؤخراً، بدا غيتس أكثر تفاؤلاً بشأن نهاية الوباء.قال بيل غيتس لشبكة "سكاي نيوز"، إن نهاية هذا الوباء ستأتي، و"آمل أن يعود العالم إلى طبيعته مع توفر المزيد من اللقاحات".وكانت تصريحات غيتس، صادمة في معظم الأوقات، حيث كان أكثر صراحة في توقعاته في اذار الماضي مع تسارع حملات التطعيمات ضد كوفيد_19، قائلاً: "لن نقضي على هذا المرض، لكننا سنكون قادرين على خفضه إلى أعداد صغيرة جداً بحلول نهاية عام 2022"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".وقال غيتس إنه بينما لا تزال هناك "بعض الأسئلة" بشأن مدى اتساع استخدام لقاح جونسون آند جونسون، بعد أن توقف التوزيع مؤقتاً في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية معاناة 6 متلقين من اضطراب نادر في تخثر الدم، فإن مستويات التطعيم آخذة في الارتفاع في "البلدان الغنية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".وقد رفعت الجهات التنظيمية الصحية في الولايات المتحدة الإيقاف المؤقت الأسبوع الماضي، مما أعطى الدعم لمسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين لتوزيع الجرعات.وتابع غيتس: "حتى هذا الصيف، ستصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مستويات عالية من التطعيم، وهذا سيوفر المزيد من اللقاحات التي يمكن تحريرها إلى العالم بأسره في أواخر عام 2021 وحتى عام 2022".ولم يبدِ غيتس تعجباً من إعطاء الدول الغنية الأولوية في الحصول على لقاح كوفيد_19، حيث قال لشبكة سكاي نيوز: "في الصحة العالمية، يستغرق وصول اللقاحات للدول الفقيرة بعد حصول الدول الغنية عليها نحو عقد من الزمن"!لكنه توقع أن يكون حصول الدول الفقيرة على اللقاحات أسرع هذه المرة.