عربي-دولي

كم بلغت ميزانية روسيا لمواجهة كورونا؟

Lebanon 24
27-04-2021 | 10:00
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أنه تم تخصيص ما قيمته 609 مليار روبل (8.2 مليار دولار)، من الميزانية الفيدرالية، لمكافحة وباء كورونا، ودعم قطاع الصحة في البلاد.

وقالت غوليكوفا، في اجتماع لمجلس المشرعين لروسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، "تم في عام 2020، تخصيص، أعني بشكل استثنائي الظروف الطارئة، ما قيمته 609 مليار روبل من الميزانية الفيدرالية، فقط من أجل مكافحة الوباء ودعم قطاع الصحة".

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، أنه، خلال العام الجاري، تم تخصيص ما قيمته 265 مليار روبل (نحو 3.6 مليار دولار)، لذات الغرض.

كما أشارت غوليكوفا، إلى أن الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا يبدو مستقرًا إلى حد ما، لكنه استقرار هش، قائلة "الوضع المتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، على الرغم من كل التكهنات حول الموجة الثالثة، لا يزال يبدو مستقرا تماما في روسيا، لكن هذا استقرار هش، وبالتأكيد يجب علينا دعمه معكم".
وأضافت أن "وفقا للمعطيات، لغاية هذا الصباح تم تطعيم 12.1 مليون مواطن بالجرعة الأولى و 7.7 مليون مواطن بشكل كامل".

هذا وأطلقت روسيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، برنامجا للتطعيم ضد فيروس كورونا، باستخدام أول لقاح مسجل عالميا، وهو لقاح "سبوتنيك-V"، الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي لدراسات الأوبئة.
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