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صاروخ صيني أسرع من الصوت يصيب سفينة! (فيديو)

Lebanon 24
27-04-2021 | 12:00
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة إصابة صاروخ صيني أسرع من الصوت لهدفه.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض إصابة صاروخ أسرع من الصوت لهدف على السطح.

وبحسب ما نقل موقع dambiev، فإن لقطات استخدام الصاروخ هي جزء من فيديو ترويجي مخصص للذكرى الـ 72 لتأسيس بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني.


ويظهر في الفيديو إطلاق صاروخ وسقوطه على جانب السفينة المستهدفة.

ويعرف هذا الصاروخ بـ"YJ-18A"، المضاد للسفن، ويبلغ مداه 500 كم، ويعتبر السلاح الرئيسي للمدمرات الصينية.

Попадание китайской сверхзвуковой ракеты YJ-18А в корабль-мишень. Видео : https://t.co/HVligpnwNF, https://t.co/CVUUbXpCOR pic.twitter.com/wD0wbGzHpk

المصدر: سبوتنيك
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