هكذا ردت ابنة قاسم سليماني على تسريبات ظريف..

ردت زينب سليماني، نجلة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني، على التسريبات الصوتية لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وقالت زينب سليماني، عبر "تويتر": "تكلفة الميدان في سبيل الدبلوماسية"، مرفقة التغريدة بصورة ليد والدها بعد اغتياله مباشرة.

هزینه میدان برای دیپلماسی ...#برای_خدا_و_مردم#جریان_تحریف pic.twitter.com/i3utxBLrU5

— Zeinab soleimany | زینب سلیمانی (@znb_soleimany) April 27, 2021

وانتقد وزير الخارجية الإيراني، في تسجيل صوتي مُسرب، خلال مقابلة اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أجراها في آذار الماضي، هيمنة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني في الدبلوماسية الإيرانية، وقال (ظريف) بأن تأثيره على السياسة الخارجية الإيرانية كان في بعض الأحيان معدوماً.