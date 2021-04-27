أوكرانيا تفسر تصريح سفيرها لدى ألمانيا حول إحياء الصفة النووية

علق وزير الدولة في الخارجية الأوكرانية ألكسندر بانكوف، على قول سفير بلاده في برلين أندريه ميلنيك، إن كييف قد تفكر في استعادة صفتها النووية، إذا لم تنل عضوية الناتو.وأشار الوزير، إلى أن هذه الكلمات تمثل وجهة نظر السفير الشخصية.وأضاف بانكوف، ردا على سؤال هل كلمات السفير في ألمانيا هي الموقف الرسمي للخارجية الأوكرانية: "هذه هي وجهة نظره الشخصية. من الضروري مراعاة السياق الذي تم فيه التعبير عن وجهة النظر هذه، تم ذلك على خلفية التصعيد الروسي، وحاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية".وأعرب بانكوف، عن اعتقاده الشخصي، بأن "أوكرانيا يجب أن تظل شريكا موثوقا يمكن التنبؤ به في العلاقات الدولية، وأن تلتزم بالالتزامات التي تعهدت بها دولتنا، لا سيما في مجال نزع السلاح".وفي وقت سابق، قال ميلنيك إن أوكرانيا يمكنها النظر في قضية صفتها النووية، إذا لم تصبح عضوا في الناتو.