الملكة إليزابيث تتراجع عن واجباتها الملكية؟.. هل يمسك الامير شارلز بزمام الامور؟

أعلن مصدر ملكي سابق، أن "الملكة إليزابيث الثانية ستتراجع عن واجباتها الملكية وهي تتأهب لمستقبل من دون الأمير فيليب ليمسك بذلك الأمير تشارلز بزمام الأمور الملكية.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن بيتر هانت، مراسل بي بي سي الملكي السابق، قوله إن "الملكة ستختفي من أداء المهام الملكية برشاقة، ومن المتوقع أيضا أن يبدأ أبناؤها في تحمل مسؤوليات متزايدة".
وأوضح هانت: "لقد ساعد كورونا في إبعاد الملكة عن أداء واجباتها بمعنى أن الأزمة سرَّعت ما تريده أي امرأة عاقلة تبلغ من العمر 95 عاما، وهو عدم الوقوف على قدميها طوال اليوم".