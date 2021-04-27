خطة أميركية غير عادية لقصف روسيا بالنووي... "بمساعدة النجوم"!

قال صحفيون أميركيون إن أطقم القاذفة الشبح "B-21 Raider"، التي طورتها الولايات المتحدة، ستستخدم النجوم في الملاحة.وأكد محللون في موقع Popular Mechanics أن أطقم القاذفات الاستراتيجية الأميركية ستستخدم الملاحة الفضائية لتوجيه ضربات نووية لروسيا، في حال قيام روسيا أو الصين بتعطيل نظام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع GPS.ووفقا لهم، فإن مثل هذا القرار سيكون "الخطة ب" غير العادية للولايات المتحدة. وكشف الخبراء أن القاذفة الشبح "B-21" الواعدة ستزود بأجهزة تحديد مواقع محسنة تعتمد على النجوم.يتفوق نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية GPS حاليًا على المعدات المصممة للملاحة الفلكية من حيث الدقة، حسب مؤلفي المقال.