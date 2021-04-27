عربي-دولي

أكثر من ألف شكوى من آثار جانبية للقاحات كورونا.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
27-04-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-817483-637551883465433900.png
Doc-P-817483-637551883465433900.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تلقيها أكثر من ألف شكوى عن الآثار الجانبية للقاحات المستخدمة في البلاد ضد فيروس كورونا.

وقال مركز الخبراء الحكومي التابع للوزارة في بيان له أمس الثلاثاء، إن المنظومة الآلية تلقت 1045 بلاغا بشأن الآثار الجانبية للقاحات منذ بدء حملة التطعيم.

ويشار إلى أن معظم تلك الحالات (1043 حالة) متعلقة بلقاح "كوفيشيلد" الذي قامت بتطويره شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، وحالة واحدة لكل من لقاحي "سينوفاك" الصيني، و"فايزر" الأميركي.

يذكر أنه منذ بدء حملة التطعيم في أوكرانيا تلقى 539 ألفا و126 شخصا لقاحا ضد فيروس كورونا.
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-04-29
16:00 | 2021-04-29
15:30 | 2021-04-29
15:00 | 2021-04-29
14:30 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website